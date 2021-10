Positano: si torna a lavorare in presenza. A partire da venerdì 15 ottobre 2021 tutto il personale dipendente delle pubbliche amministrazioni di Positano, la perla della Costiera Amalfitana, tornerà a lavorare in presenza, con l’osservanza delle norme in materia di certificazione verde ai fini dell’accesso ai luoghi di lavoro.

Per l’accesso agli uffici comunali, resta ferma l’applicazione delle misure previste dai protocolli di sicurezza anticovid, in particolare:

Controllo all’ingresso della temperatura corporea degli utenti, essendo impedito l’accesso di coloro i quali abbiano una temperatura superiore a 37,5°;

Distanziamento dei presenti in misura non inferiore a un metro e nei limiti di capienza dell’ufficio;

Utilizzo da parte di ogni utente dei dispositivi di protezione individuali (DPI) consistenti in mascherine facciali;

Disponibilità di adeguate confezioni di liquido igienizzante per le mani a base alcolica;

Adeguata ventilazione dei locali dell’ufficio.

Qui l’allegato.