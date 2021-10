Positano, sequestrati i semafori e l’NCC . Paese sotto choc per la morte di Fernanda Marino, piangiamo un angelo

Positano è sotto choc per la morte della giovane Fernanda Marino . La ragazza di 17 anni è morta dopo lo scontro con un NCC , sul quale si indaga. Ci si chiede se, come spesso succede, fosse passato con il rosso . Le testimonianze sono confuse chi lo ha visto venire da Piano di Sorrento per un transfert . Intanto il magistrato di turno, dopo gli accertamenti, ha liberato la strada. Ora il corpo di Fernanda si trova all’ Ospedale “San Giovanni di Dio e Ruggi d’Aragona” di Salerno.

La ragazza di 17 anni , frequentava il Liceo Scientifico Salvemini a Sorrento . La dinamica è ancora da accertare , ma l’incidente è avvenuto prima delle 9 , quando è stata investita dal minivan proprio nel tratto più largo fra i due semafori . Qui vige il senso unico alternato per i lavori del costone roccioso sulla S.S. 163 gestita dall’ANAS, inutili gli articoli di Positanonews che avvisavano del pericolo .

Il maresciallo Rosario Nastro comandante dei carabinieri di Positano è sconvolto “Sulle dinamiche sarà la magistratura a stabilire dopo le indagini che stiamo facendo – spiega a Positanonews -, non posso dire altro, anche perchè i primi ad intervenire sono stati gli uomini della polizia municipale di Positano”

Dolore fra tutti i coetanei di Fernanda, ragazza stupenda , originaria della frazione di Montepertuso, siamo vicini al papà Franco e Sonia, Un dolore troppo grande , anche se molti chiedevano chi fosse la ragazza, abbiamo voluto aspettare , intanto per dolore e la sofferenza indicibile, visto che la conoscevamo, e poi anche perchè non volevamo assolutamente che i familiari lo sapessero da noi , la prima cosa che abbiamo scritto era che è una nostra figlia, figlia di tutti i positanesi, uccisa da questi maledetti semafori , per lavori fermi a volte per settimane, e le nostre denunce lo testimoniano da mesi senza che nessuno abbia fatto alcunchè.