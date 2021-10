Positano, proclamato il lutto cittadino per l’ultimo saluto a Fernanda

Positano ( Salerno ) . La cittadina della Costiera amalfitana è in lutto per la morte della giovane Fernanda Marino . Il Sindaco di Positano, Giuseppe Guida, tenuto conto della profonda commozione suscitata, in tutta la cittadinanza, dal luttuoso evento, ha proclamato il lutto cittadino, in segno di rispetto e di partecipazione al dolore della famiglia e per consentire iniziative di riflessione o di partecipazione alle cerimonie funebri.

Nella sede comunale centrale verranno esposte la bandiera nazionale e quella europea con i segni del lutto. Sono sospese tutte le manifestazioni ricreative aperte al pubblico, organizzate o patrocinate dal Comune.

Ai cittadini si chiede di sospendere l’attività lavorativa e commerciale ed a darne dalle ore 14,30 alle ore 16,30, in concomitanza dello svolgimento della cerimonia funebre.

La redazione tutta di Positanonews si stringe con affetto alla famiglia in questo momento