Positano-Praiano, l’IC Porzio tra le scuole sentinella. La Preside: “Tamponi ogni 15 giorni”, ecco come aderire

Positano-Praiano. L’istituto comprensivo statale “Lucantonio Porzio” rientra nel piano delle scuole modello in termini i prevenzione covid 19. In provincia di Salerno il Piano prevede per ogni scuola l’effettuazione di 214 test ogni 15 giorni, per cui alunni a campione della scuola primaria e secondaria di I grado di Positano e Praiano potranno usufruire di test salivari gratuiti periodicamente, previa autorizzazione dei genitori.

Positanonews ha sentito in esclusiva la preside Stefania Astarita, che ha illustrato nel dettaglio le modalità e la procedura per aderire. L’istituto entra a far parte delle scuole sentinella della Regione Campania e all’interno del piano nazionale di monitoraggio della circolazione della Sars Cov 2 – dice la Prof. Astarita. Ogni quindici giorni saranno a disposizione della scuola 215 test salivari che saranno somministrati a campione nelle classi di scuola primaria e secondaria di primo grado di Positano e Praiano. La scuola con una nota informativa fornisce tutti i dettagli alle famiglie che hanno la possibilità di far pervenire un modulo di consenso per aderire a questa campagna di screening. Raccolti i moduli, comunicheremo i numeri all’Asl e dopodiché saremo in grado di iniziare.