Positano/Praiano: il Porzio “scuola sentinella” nel progetto per il monitoraggio nazionale della circolazione del Covid. L’Istituto Comprensivo “Lucantonio Porzio” di Praiano e Positano, in Costiera Amalfitana, è stato individuato come “scuola sentinella” nell’ambito del piano di monitoraggio nazionale della circolazione del virus SARS- COV-2.

In provincia di Salerno il Piano prevede per ogni scuola l’effettuazione di 214 test ogni 15 giorni, per cui alunni a campione della scuola primaria e secondaria di I grado di Positano e Praiano potranno usufruire di test salivari gratuiti periodicamente, previa autorizzazione dei genitori.

Il modulo di consenso, debitamente compilato da un genitore o da entrambi, in caso di genitori separati, potrà essere inviato via mail all’indirizzo saic873005@istruzione.it o consegnato tramite gli alunni ai docenti entro martedì 25 ottobre p.v..

La raccolta e la consegna in segreteria di tutti i moduli cartacei sarà a cura dei responsabili di plesso.

Qui l’allegato.