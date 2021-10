Positano, pietrame e fango al semaforo, pericoli anche sulla S.S 163 verso Tordigliano e Piano di Sorrento

All’altezza del semaforo, apposto per gli interminabili lavori dell’ANAS per la messa in sicurezza del costone roccioso la principale causa di pericolo, troviamo fango e pietre sull’asfalto, forse anch’esso rovinato dal diluvio.

Assurdo e pericolosissimo. Speriamo nessuno si faccia male. Pietre anche lungo la strada