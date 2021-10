Positano perde una sua figlia, il semaforo che uccide. Il nostro cuore è spezzato, perdere la vita a 17 anni è una tragedia. Siamo scioccati, stiamo piangendo mentre scriviamo e documentiamo per testimoniare una assurda tragedia annunciata. Positanonews lo ha scritto più volte questo semaforo è pericoloso, abbiamo denunciato mille volte incidenti e passaggi con il rosso, a volte un verde che scattava prima per le file che si creavano. I lavori infiniti , nessuno ci ha ascoltato, l’Anas, la Regione Campania, le istituzioni. Ora piangiamo la morte di una nostra figlia, a soli 17 anni, che stava andando probabilmente a scuola , ci fa solo disperare. Le responsabilità civili e penali le stabilirà la magistratura , bisognerà capire se l’NCC è passato o no con il rosso, se al momento dell’impatto stava o meno nella sua corsia, anche per lui è una tragedia, il giudice da Salerno dovrà accertare le dinamiche, ascolterà i testimoni, ma poco importa, abbiamo perso uno splendido fiore e siamo vicini alla famiglia .