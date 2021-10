Positano palcoscenico del nuoto internazionale con la Dominate the Water.

Domenica 17 ottobre una bellissima mattinata in compagnia di atleti agonisti e master provenienti da tutta Italia per gareggiare nelle acque della nostra Costiera.

Questa è un’importante manifestazione che vogliamo trasformare in appuntamento fisso per gli anni a venire – dichiara il Sindaco Giuseppe Guida -. Vogliamo infatti intenderla come opportunità di crescita per i nostri ragazzi, affinché possano sempre di più affacciarsi al mondo dello sport e del benessere. Così facendo, Positano diventerà un vero palcoscenico del Nuoto Internazionale facendo da cornice ad un evento di grande rilievo.

Siamo contenti che lo stesso Gregorio Paltrinieri sia entusiasta, pronto ad impegnarsi in prima linea e ad affiancarci per realizzare concretamente tale progetto.