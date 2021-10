Positano, ottima prestazione di Sara de Martino, Antonio Cinque e Fiorentino. Soddisfazione di Marco Veno dei Nuotatori del Golfo. Soddisfazione per il mister della Piscina di Piano di Sorrento, immersa nel verde del camping dei Pini a Piano di Sorrento , ottima e organizzata struttura, con bravissimi insegnanti , con lavoro per gli agonisti, ma anche acquagym e terapie nell’acqua, che con i nuotatori del Golfo vanta campioni storici come Michele Maresca e non solo , tanti i giovani

Oltre all’ottima prova Sveva Schiazzano, di cui Positanonews ha parlato, infatti, parlando con Marco Veno ci sottolinea prestazioni di rilievo che meritano di essere sottolineate e di avere i nostri complimenti “…sono state vinte altre medaglie a Positano,primo posto di Puma Rosa e due terzi posti di Sara de Martino e Antonio Cinque,senza dimenticare l ottima prova di Antonino Fiorentino. Nonostante siamo in un periodo di preparazione e di carico,sono molto soddisfatto dei risultati dei ragazzi,perché significa che stiamo lavorando bene,perciò faccio i complimenti a tutti e continuiamo così”

Dominate Water è stata davvero una bella manifestazione complimenti ai ragazzi, ma anche agli organizzatori

FANTASTICI RAGAZZI, IN BOCCA AL LUPO