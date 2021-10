Positano: oggi la gara di nuoto per atleti agonisti e master tesserati FIN. Oggi, domenica 17 ottobre 2021, Positano diventa teatro dell’ ultima tappa nazionale delle “Open Water Series”.

Saranno due le gare: si comincia con gli agonisti, successivamente i master.

Foto 3 di 12























“Grazie al lavoro svolto in prima linea dal Sindaco Giuseppe Guida e dall’Amministrazione tutta, con la fondamentale collaborazione della FIN “Federazione Italiana Nuoto” , Olimpic Nuoto e Dominate The Water, Positano diventa teatro dell’ ultima tappa nazionale delle “Open Water Series”. Una serie di gare in acque libere per atleti agonisti e master tesserati FIN – ha detto Stefano Attanasio.

DTW Race infatti pone particolare attenzione all’ideazione della manifestazione avendo come priorità del progetto l’ecosostenibilità, la valorizzazione e il rispetto dei territori.

Nella speranza che questo rappresenti solo il primo di tanti eventi sportivi che possano svolgersi nelle nostre acque in futuro, vi invito a partecipare e vi aspetto numerosi domenica mattina.

Insieme portiamo avanti la nostra passione per lo sport!”