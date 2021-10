Positano oggi in lutto, l’amministrazione: “Non ci sono parole. Annullati gli eventi”

La perdita della giovanissima positanese ha sconvolto l’intera comunità. Ormai da ore non si fa che parlare del tragico incidente che ha coinvolto la 17enne sulla statale, che ha perso la vita scontrandosi con un NCC.

In questi casi delicati è sempre difficile trovare le parole giuste per commentare il dolore a cui è sottoposta la famiglia di Fernanda: L’intera comunità positanese è oggi scossa e sconvolta – scrive l’amministrazione comunale. Non ci sono parole per descrivere questo lutto che ha colpito oggi la nostra Positano. Ci stringiamo commossi e provati all’immenso dolore della Famiglia.

Inoltre l’amministrazione ha comunicato che tutti gli eventi e le manifestazioni in programma da oggi e per i giorni a venire sono annullati.