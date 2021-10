Positano, oggi accellerata ai lavori surreale dopo tanti mesi, in serata c’è chi ancora è passato con il rosso. Sembra una telenovela la vicenda del tratto di SS163 con i semafori dell’ANAS . Questa mattina, dopo che Positanonews ha sollevato il problema, ripreso da tutti i giornali della Campania, dei lavori infiniti che dovevano finire il 2 settembre, c’è stata proabilmente già una proroga fino al 31 dicembre . Stamattina finalmente lavoravano, per poi staccare a causa della pioggia. Intanto in serata c’è chi è passato con il rosso, si sono dimenticati già tutto…