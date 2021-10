Auguri

Positano, nozze d’oro per Lucia Maresca e Paul Clark

Voi la mia roccia, il mio tutto, roccia su cui avete costruito la nostra casa, a cui aggrapparmi nei momenti facili e nei momenti del bisogno, non esistono parole per quello che avete e che fate ogni giorno per noi figli e nipoti, siete li sempre, auguri a voi ancora per tanti traguardi, vi voglio bene

