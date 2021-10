Positano, meravigliosa giornata di sole altro che allerta meteo, ogni weekend le previsioni sbagliano da un mese a questa parte. Dal ristorante La Tagliata, amici di Positanonews, forse uno dei posti più spettacolari della Costiera amalfitana e del mondo, con la sua buona cucina, la vista, la fattoria meravigliosa da visitare e sopratutto una grande e simpatica famiglia, c’era chi era preoccupato, ma per fortuna ha sfidato le previsioni della Regione Campania, ne approfittiamo per far gli auguri ad amici di Napoli abbiamo incontrato, e auguriamo buona domenica ai nostri lettori. Positano e la Costa d’ Amalfi stanno vivendo una stagione turistica infinita, tanti gli alberghi che hanno prolungato l’apertura di un mese, e altri forse fino a Natale, speriamo bene . Unica nota stonata, a parte le previsioni mai azzeccate da un mese nei fine settimana, i semafori, quello venendo da Piano di Sorrento e quello per la strada di Montepertuso, lavori infiniti dell’ANAS, lavori fermi dell’AUSINO, e noi subiamo. Ma arrivati a destinazione a mare o in montagna non vi resta che godervi questa splendida giornata ovunque andrete a Positano starete bene.