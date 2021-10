Positano, lo chef Nunzio Spagnuolo, i piatti della tradizione nella magia del Rada

Positano, Costiera amalfitana. Siamo nel posto più bello del mondo , in quest’angolo con una vista meravigliosa , oltre al glamour e l’atmosfera troviamo una grande cucina che va alle nostre radici . I piatti della tradizione, quelli legati alla memoria, con cui anche i grandi chef si sono cimentati da piccoli, spesso grazie alla passione delle nonne. Sono proprio loro la fonte di ispirazione dello chef Nunzio Spagnuolo, patron delle cucine del “Rada Beach Bistrot” e del “Rada Rooftop” di Positano. “Non si poteva mica googlare allora!”, ironizza Nunzio ripensando alle ricette della sua infanzia. Ogni suo piatto evoca un episodio, un ricordo, un’emozione.



“Il cibo deve essere buono da mangiare e soprattutto buono da pensare, anche perché il sapore lo dà l’appetito – spiega Nunzio -. E il termine “appetito” viene da appetire, desiderare, un’azione non guidata dalla ragione, stimolata da profumi, ricordi, relazioni e magari da immagini. Il gusto dei piatti della tradizione non può essere dimenticato – afferma lo chef -. In un mondo in costante evoluzione, aggrapparsi a quelli che possiamo definire i sapori della memoria rappresenta un modo per mantenere il contatto con il passato”.

Ecco perché sono nati i “ravioli di patate con ragù di moscardini” proposti nel menù del “Rada Beach Bistrot”. Ed ecco perché Nunzio ha creato la “panzanella con sashimi di dentice e moka al pomodoro” (che viene servita ai tavoli accompagnata da una caffettiera contenente un caffè al pomodoro) e il “sorbetto pesca, basilico e champagne”, rispettivamente antipasto e pre-dessert del menù del “Rada Rooftop”. Perché sono pietanze che puntano tutto sulla materia prima e vogliono interpretarla nella sua sostanza. E anche se nell’aspetto questi piatti potranno non assomigliare al polpo alla Luciana con patate, alla panzanella, o alla “sangria napoletana” (ovvero il vino con le pesche) preparati dai nostri nonni, quel che è certo è che non se ne discostano nel gusto.

Noi di Positanonews.it non possiamo che consigliarvi che godervi un pranzo o una cena al Rada di Peppe Russo , gestiti da un grande staff, non ve ne pentirete…