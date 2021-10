Positano, l’avviso per l’erogazione del bonus cultura per gli studenti.

Con la Delibera di Giunta Comunale n.142 del 21.09.2021, con cui è stato fornito atto di indirizzo al Settore Servizi Sociali ai fini dell’erogazione di un contributo di €100,00 agli studenti residenti in Positano e frequentanti la Scuola Secondaria di 1° e 2° Grado, che abbiano sostenuto spese, debitamente documentate, per cinema, musica e concerti, eventi culturali, libri, musei, monumenti e parchi, teatro e danza, corsi di musica, di teatro, di lingua straniera, abbonamenti a quotidiani anche in formati digitale, ai fini dell’assegnazione del suddetto contributo, potranno presentare apposita istanza da trasmettere all’Ufficio Protocollo del Comune di Positano entro il 5 gennaio 2021 alle ore 12.00.

Qui il modello per la domanda.