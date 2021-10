Positano, lavori fermi e semaforo attivo: disagi sotto la pioggia

Seppur l’estate porti un’affluenza veicolare enorme in costiera amalfitana, la pioggia non è sicuramente da meno. Ripartono le scuole, quasi tutte in presenza, e aumenta il traffico soprattutto nei luoghi regolati dai semafori.

Tutto nella norma, se non fosse per il fatto che la strada che porta alla frazione positanese di Montepertuso è rallentata da un semaforo, istituito mesi fa per dei lavori che sono ormai terminati da un bel pezzo. La vicenda, in realtà, è ben più articolata di quel che sembra. Il semaforo di via Mons. Saverio Cinque, infatti, vige a causa dei lavori iniziati – e mai conclusi – dall’Ausino, l’ente che gestisce il servizio idrico dalla costiera amalfitana a Cava de’ Tirreni.

Lo scorso 21 giugno la polizia municipale aveva provveduto al sequestro del cantiere per lavori edili abusivi, privi di titolo urbanistico/paesaggistico, poi soppiantato da un dissequestro a fine giugno per la messa in sicurezza dell’area.