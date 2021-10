Positano, l’appello della mamma di Fernanda: “Rispettate tutti il semaforo rosso”. In seguito al tragico incidente che ha causato la morte di Fernanda Marino, la mamma della giovane diciassettenne di Positano, Sonia, si è rivolta a Positanonews: “Ti chiedo di appellarti a tutti affinché si rispetti il rosso. Dopo la tragedia ancora troppe macchine, motorini, camion… passano con non curanza. Il dolore per la perdita di un figlio è qualcosa di inimmaginabile. Non deve più accadere. Non è concepibile; una settimana fa mia figlia era ancora qui con me. Non è stato abbastanza rubarle la sua vita. Bisogna fare qualcosa, ve ne prego”.