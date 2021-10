Positano, la vicenda del cantiere per i lavori dell’AUSINO un incubo per la viabilità , chi pagherà i danni? In attesa che si definisca con la Procura della Repubblica di Salerno la regolarità dei lavori, cominciati con vari dubbi, poi sfociati in un procedimento giudiziario sul quale attendiamo l’esito, ci chiediamo perchè non si metta al più presto in sicurezza il cantiere e si regolarizzi la viabilità ora gestita da un semaforo che, per come è posizionato, crea disagi enormi e pericolo, pensiamo agli autobus quando si incolonnano, un pò come è successo con il semaforo verso Piano di Sorrento per lavori interminabili dell’ANAS, che hanno causato anche gravi problemi al traffico interno per gli improvvisi flussi senza continuità che provenivano dagli incolonnamenti ai semafori. Qui la situazione è ancora più grave per la conformazione stessa del posto, disagi e danni per i residenti, ma anche per gli abitanti, e le attività, di Montepertuso e Nocelle, chi paga? Che senso ha rimanere questo cantiere bloccato senza fare i lavori? Se sono fermi per indagini o problemi, si metta in sicurezza e si ripristini la normalità, poi si comincia a lavorare quando si è in regola con tutti i crismi e lo si faccia velocemente. Chi ha seguito la procedura lo ha fatto in maniera superficiale e frettolosa, non tenendo conto di alcuni permessi, questo secondo la Procura , ma neanche delle legittimità delle particelle dove si interveniva, a quanto sembra infatti ci sono terzi proprietari toccati in qualche modo dai lavori, e a pagare di tutto questo sono solo i cittadini,