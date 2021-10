Positano, la preside Stefania Astarita: “Uscite didattiche per un ritorno alla normalità”

Positano. Nella Pinacoteca cittadina, in occasione della Presentazione del libro “Terrazze al Sole” del Prof. Massimo Bignardi e della chiusura dell’esposizione della mostra dedicata a Ed Wittstein “Positano e la joie de vivre”, abbiamo incontrato ed ascoltato la preside Stefania Astarita: «La scuola è molto attenta a tutto ciò che viene presentato a Positano in ambito culturale con un interesse particolare per l’arte contemporanea. E’ importante far conoscere sempre meglio ai ragazzi un pezzo importante della loro storia. Quando nella nostra pinacoteca arrivano mostre d’arte contemporanea si tratta sempre di bellissime occasioni per avvicinare i ragazzi a questo mondo. L’idea è quella di proiettare i ragazzi all’esterno con delle uscite didattiche mirate ed è un segnale di apertura al territorio e del ritorno alla normalità dopo il lungo periodo della pandemia».