Positano, la polizia locale controlli assicurazioni e revisioni sui veicoli. Sequestrato bus “Tramvia Napoli”

ANTEPRIMA . Positano, Costiera amalfitana la polizia locale controlli assicurazioni e revisioni sui veicoli. Un grosso lavoro quello svolto questa mattina dai caschi bianchi della perla della Costiera Amalfitana. A Positano, infatti, la polizia municipale sta effettuando dei controlli sulle assicurazioni e sulle revisioni sui veicoli. Fra questi è stato sequestrato un della “Tramvia Napoli” , bus turistico che prima del provvedimento del Prefetto di Salerno faceva linea, grazie a una deroga della Regione Campania, in costa d’ Amalfi . Per la società una sanzione fino a 3.464 euro per la mancata copertura assicurativa . Finchè non verrà pagata la multa l’autobus resterà a bordo strada su una piazzola della S.S. 163