Positano invasa via terra e via mare anche ad Halloween , si potrebbe arrivare fino a Natale. La perla della Costiera amalfitana ha vissuto un ottimo ottobre, anche oggi , Halloween, è piena, ed anche per il Ponte di Ognissanti sono previsti tantissimi turisti. Poi dopo i morti chiuderanno in tanti , ma si potrebbe arrivare fino a Natale . Come potete vedere dalle foto di Positanonews file al semaforo verso Piano di Sorrento in direzione Napoli, via mare da Amalfi e Salerno traghetti ancora pieni , certo non ci sono i flussi dell’estate, ma si potrebbe cercare di allungare la stagione turistica di un mese e mezzo. Oggi c’è stato anche il saluto emozionante del Positano Jet dei Lucibello di fine stagione turistica e non sono mancati i bambini che chiedevano il classico “Dolcetto Scherzetto”

Dolcetto Scherzetto a Positano

Foto 2 di 2



Positano Jet saluta il paese per la fine della stagione