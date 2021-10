Positano: iniziano i lavori di risanamento stradale nella frazione di Montepertuso

Positano: è vicino l’inizio dei lavori di risanamento stradale che dovrà interessare, nello specifico, Via Montepertuso e Piazza Gradoni, localizzate nella frazione di Montepertuso.

Il comune di Positano ufficializza, infatti, con il comunicato, l’inizio dei lavori di risanamento nella frazione Montepertuso affidati alla ditta “Amatruda Antonio”, così come risulta essere stabilito in data 30.09.2021 durante la riunione che ha avuto luogo nell’Ufficio del Responsabile del Settore Tcnico Progettuale, nel quale è giunta la Commissione di Gara proprio per stabilire le sorti dell’affidamento diretto dei lavori.

Qui l’ allegato