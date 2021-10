Positano, incontro tra il sindaco e il presidente della Provincia. Strianese sul tema viabilità: “Cercheremo di intervenire”

A Positano, in costiera amalfitana, si è tenuto questo pomeriggio l’incontro tra il sindaco Giuseppe Guida e gli amministratori comunali con il Presidente della Provincia di Salerno, Michele Strianese. All’incontro sono stati toccati alcuni temi delicati come la viabilità. La Provincia di Salerno, infatti, compete in diversi tratti di strada, ma non dispone dei fondi necessari per gestirli tutti. Stiamo parlando anche della strada che porta alla frazione di Montepertuso, fino a Ravello, Tramonti e Vietri sul Mare. A Positano il consigliere Giuseppe Milano si è attivato in maniera particolare per poter sbloccare varie situazioni.

“Quello di oggi – afferma il Presidente Michele Strianese – è stato un primo incontro. Le problematiche da affrontare sono molte , ma cercheremo sicuramente di poter intervenire” La presenza dell’On. Piero de Luca e del Presidente della SCABEC Spa, la società in house della Regione Campania che valorizza i beni culturali del territorio regionale, aveva lo scopo di sensibilizzare e attivare la filiera istituzionale della cultura per permettere ai Comuni di promuovere in maniera adeguata il proprio patrimonio storico-culturale.”