Positano, incidente sul Sentiero degli Dei. Spettacolare e professionale intervento dell’elicottero. Ancora un incidente sul Sentiero più famoso della Campania e d’ Italia, un percorso in paradiso fra Agerola per Praiano fino a Positano dominando la Costiera amalfitana. Molti vanno fino ad Amalfi con i mezzi pubblici per poi raggiungere Bomerano, ma sono tanti , e non tutti esperti e ben attrezzati. Positanonews conta un incidente a settimana in pratica, per lo più slogature o cadute, ma anche fratture, ricordiamo che è un sentiero non un’autostrada. Vogliamo far i complimenti al pilota per l’intervento di soccorso.

Special thank Barbara