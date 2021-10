Positano: inaugurata la mostra di Ed Wittstein.

“Ed Wittstein, Positano e la joie de vivre” é uno degli esempi più lampanti di come Positano racchiude in sé emozioni, storia e tradizioni di una molteplicità di elementi perfettamente e accuratamente riportati nelle diverse opere, contrassegnate da un leggero tratto di matita, con colori leggeri a far da contorno.

Abbiamo accolto con particolare entusiasmo la proposta di ospitare questa collezione ed inserirla nel nostro programma “Positano in Mostra“- dichiara il Sindaco Giuseppe Guida -. Un titolo bello non solo dal punto di vista semantico che comprende il vero spirito che intendiamo portare avanti: la joie de vivre, la gioia di vivere, di condividere con le varie realtà del nostro territorio tutto ciò che rappresenta la nostra identità” .