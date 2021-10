Positano in Mostra: all’interno del programma le opere di “Positano tra sogno e realtà” per supportare l’associazione SOS Animali.

L’associazione ODV Positano SOS Animali è una bella realtà che opera sul nostro territorio per la tutela, protezione e salvaguardia dei nostri amici a quattro zampe. L’Amministrazione Comunale, per ribadire la vicinanza e continuare a supportare tale realtà, ha messo a disposizione la sede dell’Ufficio Turismo e ha deciso di inserire all’interno del programma “Positano in Mostra” le rappresentazioni pittoriche e fotografiche che danno vita all’esposizione “Positano tra sogno e realtà” – dichiara il Sindaco Giuseppe Guida -. Ed é proprio ciò che è accaduto: il sogno di un gruppo di volontarie che nutrono l’amore verso i cuccioli e gli animali, grazie ad una forte sinergia, si é ora trasformato in realtà.

Un impegno importante che qualifica e al contempo inorgoglisce l’intera nostra comunità che ancora una volta dimostra di essere caratterizzata da una grande sensibilità e senso di civiltà.