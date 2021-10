Positano, in arrivo altre misure a sostegno di persone bisognose, stagionali e ragazzi.

Oltre alle azioni già messe in campo dall’attuale amministrazione, nel piano economico sociale, con deliberazione di G.C. n. 142 del 21.09.2021 sono previsti anche aiuti agli stagionali con un contributo “una tantum” mensile, per i mesi non lavorati durante il periodo da aprile a settembre 2021, di € 300,00, aumentabili di € 50,00 per ogni figlio a carico di età inferiore a 10 anni, con i seguenti requisiti:

− residenti e domiciliati nel Comune di Positano alla data dell’8.3.2020;

− che hanno cessato involontariamente il rapporto di lavoro dipendente stagionale o a tempo determinato nel periodo compreso tra il 1° settembre 2019 e il 17.03.2020 data di entrata in vigore del D.L. n. 18/2020;

− che siano stati disoccupati per almeno un mese nel periodo aprile-settembre 2021;

− che non sono titolari di pensioni, di reddito di cittadinanza e/o emergenza.

Famiglie bisognose e bambini nati nel corso dell’anno 2021:

Saranno erogati buoni spesa di € 200,00 e/o € 300,00, spendibili gli esercizi alimentari, ubicati nel territorio del Comune di Positano, ai cittadini residenti, che siano in possesso di determinati requisiti;

Anche buoni spesa di € 200,00, spendibili presso la farmacia, la parafarmacia e gli esercizi alimentari, ubicati nel territorio del Comune di Positano, ai nuclei familiari dei bambini nati nel corso dell’anno 2021 e residenti nel Comune di Positano.

In caso di insufficienza dei fondi ed al fine di soddisfare una platea più vasta di beneficiari gli importi dei buoni assegnati saranno ridotti proporzionalmente.

Bonus Cultura:

Previsto nel bonus cultura un contributo da € 100,00 agli studenti residenti in Positano e frequentanti la Scuola Secondaria di 1° e 2° Grado, che abbiano sostenuto spese, debitamente documentate, per cinema, musica e concerti, eventi culturali, libri, musei, monumenti e parchi, teatro e danza, corsi di musica, di teatro, di lingua straniera, abbonamenti a quotidiani anche in formato digitale.

delibera_142_21.09.2021

criteri assegnazione buoni alimentari

Avviso-Bonus-Cultura