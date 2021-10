Positano: il semaforo del tratto di strada dove ha perso la vita Fernanda oggi non funziona. Assurdo quanto sta accadendo questa mattina di giovedì 28 ottobre 2021 a Positano, in Costiera Amalfitana. Dopo la tragedia a causa della quale Fernanda, la giovane diciassettenne della città verticale, ha perso la vita, il semaforo del tratto di strada in cui è avvenuto l’incidente non funziona.

Si tratta di una cosa assurda che Positanonews sta denunciando da mesi: i malfunzionamenti del semaforo e la mancanza di controlli stanno affliggendo la città. È necessario cche ditta, Anas, Comune e tutti gli Enti impongano la guardiania e mettano telecamere h24.