Positano, il saluto del Liceo Salvemini di Sorrento a Fernanda: “Nessuno muore mai se c’è qualcuno che lo ricorda”

Il Liceo “Gaetano Salvemini” ha voluto dedicare un ricordo a Fernanda, scomparsa lo scorso 21 ottobre in un tragico incidente stradale sulla SS 163 mentre da Positano raggiungeva Sorrento come ogni giorno per il suo percorso di studi. Fernanda è stata strappata violentemente alla vita da un pirata della strada. Ed i suoi amici del Liceo l’avevano ricordata con una fiaccolata silenziosa lungo le strade di Sorrento, un modo per cercare di affrontare questo dolore lacerante e per porgere l’estremo saluto alla loro amica, compagna di studi e di vita.

Ed ora, sulla pagina del Liceo, un ricordo dedicato a lei. Un saluto per chi ha lasciato questa vita troppo presto ma che continuerà a vivere nel cuore di tutti coloro che l’hanno conosciuta.