Positano, il rombo delle moto dei Carabinieri in spiaggia: curiosità tra i turisti

Il rombo delle moto dei Carabinieri al passaggio in spiaggia a Positano, in costiera amalfitana, ha attirato l’attenzione dei turisti presenti in questa giornata autunnale di sole nella città verticale.

In effetti si tratta di un rombo che non passa per nulla inosservato, tant’è vero che molti degli ospiti della perla della costiera hanno voluto conservare un ricordo in foto degli uomini dell’Arma italiana. Ed ecco che Positano è più sicura che mai, anche se circondata da migliaia di turisti.

Ora, tra chi ancora si concede t-shirt e pantaloncino per il forte caldo, sembra di aver fatto un salto a due mesi fa, quando le stradine del paese erano totalmente intasate di turisti e visitatori da ogni dove.