Positano, il giorno dopo i funerali di Fernanda. La famiglia: “Grazie di cuore”

All’indomani della cerimonia in onore di Fernanda Marino, la ragazza di Positano coinvolta in un incidente fatale, la sua famiglia ha voluto rivolgere un pensiero a quanti hanno contribuito al ricordo del loro piccolo angelo in maniera impeccabile e come lei meritava. Pubblichiamo i ringraziamenti della famiglia Marino e Fusco e rinnoviamo la totale vicinanza nei loro confronti.

Cari studenti, cari professori e cara preside dell’Istituto Salvemini di Sorrento, un grazie infinito per averci fatto vivere in un abbraccio infinito e continuo sabato durante la fiaccolata in memoria della nostra meravigliosa Fernanda. Grati per il grido silenzioso e assordante che i ragazzi hanno voluto esprimere con una marcia che aveva come fondamento il richiamo al rispetto della vita e delle comuni regole civili. A volte basta fermarsi per non distruggere quell’equilibrio fragile che caratterizza la vita.

Grazie alla città di Sorrento, un immenso grazie alle forze dell’ordine: polizia municipale di Sorrento e al suo insostituibile comandante Rossella Russo, ai carabinieri e alla polizia tutta per aver coordinato in maniera impeccabile lo svolgersi della marcia. Ci avete regalato serenità e gioia in questa immane tragedia.

Grazie al Comune di Positano e al sindaco che ci ha regalato tanto con il suo affetto, la sua disponibilità …lui sa a cosa ci riferiamo.

Grazie al 118 che in quella mattinata terribile ha fatto di tutto per ridarci nostra figlia e che ieri ci ha accompagnato nella partenza per il suo nuovo viaggio.

Grazie ai Carabinieri di Positano e alla sua Polizia urbana, alla Protezione civile, ai negozianti e agli imprenditori che hanno desiderato esprimere il loro dolore perché FERMARSI è rispetto.

Grazie ai Lucibello e a tutto lo staff perché hanno regalato quest’estate il sogno di tutta una vita alla nostra Viaggiatrice; vi siamo grati per averle insegnato a navigare, cosicché adesso non si troverà impreparata sulla sua nuova nave.

Grazie ad Antonino Amendola per averci assecondato e per la disponibilità e pazienza infinita.

Un grazie speciale anche a Don Rito che ci ha confortato e accolto quando tutto ormai ci sembrava finito con lo stesso amore di un padre.

Grazie a Don Danilo, Don Giulio e alla chiesa di Positano, alle suore, al coro e al caro violinista Luigi che ci ha regalato con la sua melodia pura magia.

Ancora grazie ai coniugi Rianna della Posaflora per la bellezza dei loro lavori e perché hanno assecondato le nostre richieste colorate… di sabato pomeriggio non era facile recuperare tanti palloncini multicolori e biodegradabili, al parcheggio Mandara, alla Positano limousine service, al Blue Bar per averci dato la possibilità di assistere al momento del tramonto tanto amato da Fè, da un posto privilegiato e a tutte le persone che si sono strette a noi e alla nostra splendida figlia; ieri ha avuto tanti papà, tante mamme, tanti fratelli e sorelle, tanti nonni e nonne, tanti zie e zii e sopratutto tantissimi amici. Il vostro amore è arrivato a noi e siamo sicuri che anche Ferni lo abbia percepito tutto.

Semplicemente grazie di cuore da parte di Franco, Sonia, Mariadolores, Salvatore e Luca. Scusateci se ci siamo dimenticati di menzionare qualcuno. Il nostro impegno futuro sarà il poter garantire che tragedie del genere non si ripetano più.