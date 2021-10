Positano, il cordoglio degli NCC Campania per la perdita della piccola Fernanda

Il Comitato Dipendenti NCC Campania esprime il proprio cordoglio per la perdita della giovane vita della piccola Fernanda Marino che ci ha lasciato troppo presto, per il tragico incidente stradale dove è coinvolto un nostro collega. Siamo vicini alla famiglia Marino in questo momento di grande dolore. Sentite condoglianze. 🙏

#positano #comitatodipendentincccampania #cdnccc

Gennaro Salamone