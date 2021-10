Positano: ieri l’Open Day for Music. Ieri, sabato 2 ottobre 2021, a partire dalle ore 17.00, in Piazza dei Racconti a Positano, la perla della Costiera Amalfitana, si è tenuto l’Open Day for Music. Si tratta di un incontro dimostrativo con gli insegnati e gli alunni della banda San Vito Positano, un’opportunità per conoscere tutti gli strumenti della banda e scegliere di iniziare un percorso musicale.

Il professor Alessandro Vuolo ha spiegato le dinamiche della scuola e dell’incontro, avvenuto affinché i ragazzi potessero avvicinarsi allo strumento musicale nell’intento dell’associazione Franco Di Franco di organizzarsi in modo da avere anche un ricambio generazionale della banda San Vito, voluta dal compianto professore Franco Di Franco.

Gli strumenti presentati sono stati il flauto traverso, il clarinetto, il sax, la tromba, il corno, il trombone ed il basso tuba. Per motivi logistici, non c’erano le percussioni e la batteria, ma l’opportunità per chi vorrà imparare ci sarà.