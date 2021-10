Positano, i commenti delle società di noleggio dopo la tragedia. L’incidente mortale di questa mattina nella cittadina della Costiera amalfitana ha sconvolto tutti. Cerchiamo di contattare la società per la quale lavorava L.D. , arrestato dai carabinieri , la Positano Car Service. Gaetano Casola è intervenuto immediatamente sul posto “E’ successa una tragedia sono veramente triste. Non ho voglia di parlarne” . Uno choc per tutti questa tragedia che ha sconvolto tutta la Costa d’ Amalfi in un posto estremamente pericoloso dove la ragazza è stata uccisa da questo terribile incidente. “Tutti noi a Positano invitiamo alla prudenza i nostri autisti – dice Lucio Paone -, non sempre è così, ma non possiamo sapere cosa sia successo e perchè. Il lavoro dell’NCC è molto impegnativo , hanno degli orari da rispettare, non sappiamo ancora esattamente cosa sia successo, in ogni caso quei semafori hanno rappresentato spesso occasione di pericolo”