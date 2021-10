Positano, grave incidente con la bicicletta, per fortuna è fuori pericolo il pasticciere. Poteva finire in una tragedia l’incidente avvenuto domenica scorsa. Il giovane stava in bicicletta per la strada di Montepertuso quando è finito a terra ed è rimasto gravemente ferito e ha lottato tra la vita e la morte in un letto d’ospedale, dopo aver battuto la testa . I fatti risalgono a domenica scorsa e sono avvenuti in Via Corvo. Vittima un giovane pasticciere della provincia di Napoli che lavorava nella perla della Costiera amalfitana .

Ha rischiato danni neurologici dovuti all’emoraggia intracranica. Sul posto l’uomo soccorso dal 118 non si era subito ripreso dopo due flebo e quindi dopo essersi resi conto della gravità della cosa è stato trasportato all’Ospedale Costa d’ Amalfi di Castiglone di Ravello dove hanno compreso la gravità della cosa trasferendolo a Salerno. Qui dopo una settimana di coma indotto ora si sta riprendendo , ma i danni subiti sono gravi. Un augurio di buona guarigione da tutta la redazione di Positanonews