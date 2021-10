Positano: grande successo di “Dominate the Water”

Positano (Costiera Amalfitana) grande successo di “Dominate the Water”.

C’era anche Sveva Schiazzano a dar lustro alla gara, portando a casa il primo posto nella sua categoria.

La città verticale è una location fantastica, una spiaggia con una veduta mozzafiato.

La Spiaggia Grande di Positano si è trasformato in un fantastico campo gara che ha accolto più di 80 tra atleti agonisti e master venuti da tutt’Italia a darsi battaglia, bracciata dopo bracciata, nelle acque della nostra Costiera.

Un progetto basato sull’ecosostenibilità, con tanto di medaglie di legno riciclato, senza usare plastica, utilizzando piuttosto un campo gare identico a quello della Coppa Len, quasi a dare giusta dignità tra campioni, master e giovani fondisti regolarmente tesserati per la Fin.

L’obiettivo degli ideatori è che diventi “una classica internazionale del fondo, questa era la prova generale” sottolinea Stefano Rubaudo, che coniuga al lavoro tecnico quello di organizzatore.

E’ stato trasmesso anche un messaggio di Gregorio Paltrinieri, in collegiale a Ostia per preparare gli Europei di Kazan: “Mi dispiace non esserci oggi, ma ci sarò nel 2022. Lavoriamo per far diventare questo di Positano un appuntamento fisso: diventerà dal prossimo anno una grande gara. Complimenti a tutti i vincitori e spero vi siate divertiti”.

Le classifiche ufficiali della manifestazione

Foto copyright Giuseppe Di Martino