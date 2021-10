Positano, giornata da incubo per gli studenti pendolari

Secondo alcune testimonianze stamattina l’autobus SITA che avrebbe dovuto portare gli studenti della Costiera in Penisola Sorrentina sarebbe passato ben prima dell’orario previsto, lasciandoli a piedi.

Ciò ha causato grandi disagi ai ragazzi, che per la maggior parte non hanno altri modi per recarsi a scuola. Molti genitori hanno deciso di protestare.

Il ritorno non è meglio. I turisti che partono da Sorrento sottraggono il posto a sedere agli studenti che vorrebbero solo tornare a casa, creando assembramenti nonostante il Covid 19 e le sue restrizioni non lo permetterebbero.