Positano, fra sport e jazz una domenica da incanto . Una domenica straordinaria per la perla della Costiera amalfitana con una bella soddisfazione per il sindaco Giuseppe Guida che è sportivo, ciclista abituato a belle imprese con gli amici della Costa d’ Amalfi , ma è anche appassionato di Jazz con uno sforzo organizzativo non di poco conto da parte dell’amministrazione e con la redazioe di Positanonews che ha seguito tutte le manifestazioni.

La mattina un grande successo per la gara di nuoto che ha visto tanti giovani e atleti da ogni dove divertirsi prima ancora che gareggiare per Dominate The Water.

Foto 2 di 2



Poi la sera le atmosfere Jazz , che è una musica che si abbina straordinariamente con la Città Verticale, con Mario Romano (Quartieri Jazz Orkestrine), jazzista napoletano che è riuscito a fondere l’anima manouche del grande Django Reinhardt con quella partenopea, un’altra eccellenza del panorama musicale italiano, con Alessandro De Carolis (flauti), Alberto Santaniello (chitarra classica), Luigi Esposito (piano), Ciro Imperato (basso) e Emiliano Barrella (batteria)

La suggestione della Piazza Gioia nello scenario imponente della Chiesa Madre con la sapiente gestione delle luci che facevano gioco sullo storico campanile, mentre la luna faceva capolino sugli spettatori, ha creato delle atmosfere magiche e uniche che hanno contribuito ad entusiasmare tutti, compresi gli stessi artisti, che non si sono risparmiati, esibendosi in un lungo, ricco e variegato repertorio che ha reso la giornata e la serata indimenticabile.