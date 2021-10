Positano e Praiano, raccolta materiali didattici per aiutare l’Associazione “Energia per i diritti umani” in Senegal e Gambia

A Positano e Praiano continua la raccolta di materiali didattici per aiutare l’associazione “Energia per i diritti umani” in Senegal e Gambia!

In particolare occorrono: matite, matite colorate, penne, pennarelli, scotch, risme di fogli bianchi, gomme da cancellare, temperini, righelli, spago, colori a tempera, pennelli, colla per carta ma anche tutto il materiale necessario per l’attività didattica.

Chi desidera dare il proprio generoso contributo potrà recarsi il 12 e il 13 ottobre nei centri raccolta presso il negozio Casa Mastro e il laboratorio da Ferdinando Parlato di Praiano.

Praiano – ufficio Vitanuova (Bivio Vettica)

Assia Pappacoda – Giulia Palumbo – Crescenzo Parlato – Mariavita Amendola – Elia Saraceno – Marco Vuilleumier – Ines Contino

Una bellissima iniziativa di beneficenza alla quale siamo chiamati tutti a partecipare. Basta anche un piccolo contributo per raggiungere insieme un grande risultato