Quel giorno è arrivato. Con il volto rigato dalle lacrime, purtroppo è ora di dedicare l’ultimo saluto a Fernanda Marino, la 17enne figlia di una Positano che l’ha amata e l’amerà per sempre. A partire dalle ore 15:00, la cerimonia nella Parrocchia di Santa Maria Assunta a Positano è stata presieduta da don Raffaele Celentano – parroco di Montepertuso, frazione d’origine di Fernanda – , con don Danilo Mansi e padre John, e segna una settimana dolorosissima per la città verticale.

Ai positanesi piace ricordarla indossando abiti colorati per formare un ideale ponte variopinto che la accompagni nel suo ultimo viaggio. Un grande arcobaleno per ripartire insieme e ricordare Fernanda così, come in foto, nel suo habitat naturale: il mare. Perché se c’era una cosa che Fernanda amava più di tutte a Positano, era proprio quell’acqua cristallina.

Fernanda, a soli 17 anni, è stata strappata via dalla vita e dalla famiglia che tanto amava, con l’ingiustizia di chi si è ritrovata coinvolta in un incidente per recarsi a scuola, al Liceo “Salvemini” di Sorrento, dove i suoi coetanei la aspettavano. E’ stato proprio in quel momento in cui i più giovani hanno capito quanto la vita fosse preziosa, quanto ogni istante della propria esistenza fosse da vivere al massimo.