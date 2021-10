Positano e l’estate infinita: calano le temperature, ma non i turisti

A Positano l’estate sembra non aver mai fine. Si, avete letto bene. Siamo al 9 di ottobre con l’autunno già inoltrato da un bel pezzo, ma la città verticale è immortale anche con un calo drastico delle temperature.

Decine, se non centinaia, di residenti e non, invitati da un bel sole e clima favorevole – non proprio caldissimo – non hanno saputo resistere alla bella giornata a Positano. La parola chiave per valorizzare il territorio è “destagionalizzazione”. Per ora Positano ci riesce alla grande, nella speranza di non dover fare i conti con altre chiusure, per continuare a dominare sul turismo mondiale.