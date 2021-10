Positano e la Moda su Tg2 Costume e Società , dopo l’evento con l’Accademia della Moda che ha avuto riscontro ed eco su vari media non solo in Campania, ma anche sulle riviste specializzate del settore, ora anche un servizio sulla Rai, a seguire tutti i passaggi il consigliere Giuseppe Vespoli, delegato al ramo per l’amministrazione Guida, alle prese con una pletora di eventi che fanno di Positano la cittadina in Costiera amalfitana con più manifestazioni ed iniziative . Questo è un altro riconoscimento, le riprese in questi giorni poi la messa in onda della trasmissione , dopo il successo di “Positano Fashion Day, vi avviseremo su Positanonews

Tg2 Costume e Società è il rotocalco di Rai2, curato dalla redazione del TG2, interamente dedicato ai temi culturali e sociali. È possibile vedere TG2 Costume e Società in live streaming sul web sul sito ufficiale del notiziario della seconda rete nazionale. Sono disponibili le puntate on demand da rivedere o vedere ogni volta che lo si desidera, con le varie edizioni e tutti i servizi che vanno in onda nel corso del rotocalco.

Direttore è Gennaro Sangiuliano; vice direttori Francesca Nocerino, Andrea Covotta, Carlo Pilieci, Vincenzo Calise, Francesco Primozich. La rubrica fa parte del novero delle rubriche del notiziario del secondo canale della Rai, tra cui si annoverano anche, tra le altre, Dossier, Eat Parade, Medicina 33, Motori, Tg 2 Italia, Sì viaggiare, Punti di vista, Achab Libri, Cinematineè, Mizar, Tg 2 Di Vino, Storie Racconti della settimana, Tutto il bello che c’è, E…state con costume, Tg2 Weekend, Tg 2 Post.

Il rotocalco ha una durata di 15 minuti e vede alla conduzione Simonetta Guidotti, Federica Barbagioni e altre giornaliste, che si alternano ogni settimana. Attraverso servizi, interviste, approfondimenti, reportage, curiosità, nuovi trend in ogni campo lo spazio si pone l’obiettivo di raccontare ai telespettatori e a chi segue le puntate on demand sul web i vari aspetti e le varie sfaccettature con cui costume e società si esprimono nel nostro paese, e non solo.

Il Tg 2 ha visto la luce il 15 marzo 1976, con la direzione di Andrea Barbato. Fu il primo notiziario in Italia ad andare in onda in formato alta definizione.