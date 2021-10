Positano e la Costiera amalfitana , arriva il maltempo e l’autunno. Allerta meteo in Campania, arriva la perturbazione dalla Liguria . La Protezione Civile della Regione Campania informa che la perturbazione attualmente in atto sulla Liguria, secondo l’evoluzione prevista dai modelli matematici, transiterà lungo la fascia tirrenica per raggiungere la nostra regione questa mattina. Si tratta di un sistema frontale che potrà portare «precipitazioni sparse, anche a carattere di rovescio o temporale», anche intensi. Un quadro meteo associato anche a possibili raffiche di vento nei temporali. Attenzione particolare alla Costa d’ Amalfi per la viabilità e il rischio idrogeologico.

La foto panoramica è del fotografo Giuseppe Di Martino