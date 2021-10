Positano e gli Stati Uniti in lutto per la scomparsa di Vito Pollio. L’intera perla della Costiera Amalfitana, insieme agli Stati Uniti, dove viveva, è in lutto per la scomparsa di Vito Pollio, morto all’età di 93 anni.

Nella foto, si trova a Positano insieme alla sorella Concettina.

La redazione di Positanonews si stringe alla famiglia e porge le sue più sentite condoglianze a tutti coloro che l’hanno amato.