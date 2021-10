Positano e Costiera amalfitana, fine ottobre e Ponte di Ognissanti col pienone, poi a novembre si chiude, chi rimane aperto? Una stagione questa del 2021 che è andata bene, rispetto alle catastrofiche previsioni dovute alla pandemia da Coronavirus Covid – 19 tuttora in corso, ma ora si ritorna all’antico. Finisce ottobre, questa volta ancora con tanta gente, crediamo al livello del 2019 pre covid, ma o per ragioni strutturali o di pianificazione economica, con i commercialisti che suggeriscono di chiudere per un calcolo di probabilità fra costi – ricavi o per motivi fiscali, e ci si ritrova con il paese mezzo chiuso fino a marzo / aprile e Pasqua. Questo vale per Positano, quanto per Praiano, Amalfi e Ravello, non c’è ancora una programmazione delle aperture. Anche se questa volta, a dispetto del passato, c’è sicuramente l’incertezza sul futuro e sulle possibili chiusure, con il Governatore della Regione Campania De Luca che ogni tanto tuona. Però a questo punto riteniamo davvero improbabile un lockdown e quindi bisognerebbe pensare ad organizzare le aperture. Nel nostro consueto e piacevole “giro di paese” abbiamo visto che tanti chiuderanno per domenica. Chi è aperto questo inverno potrebbe comunicarcelo a direttore@positanonews.it

Intanto si prevede un buon week end , ci sono in giro diciottesimi e matrimoni , e c’è anche chi si fa ancora i bagni come questi amici di Rimini