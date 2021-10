Positano, dopo incontro con Strianese il commento del sindaco Guida “Sinergia fondamentale” Puc e Via di Montepertuso al centro dell’incontro con il Presidente della Provincia di Salerno, di cui ha parlato in anteprima ieri Positanonews, con le foto di Alessandro Lucibello riprese da tutti,

Accolto dal sindaco Giuseppe Guida, dall’Amministrazione Comunale e da una delegazione di imprenditori positanesi, il presidente ha sin da subito fatto emergere la sua piena disponibilità, affrontando argomenti di fondamentale importanza.

Tra questi la strada provinciale per raggiungere Montepertuso e Nocelle in quanto, visto il notevole incremento del flusso turistico registrato nelle frazioni negli ultimi tempi, è importante intervenire per sviluppare una viabilità omogenea e adeguata al raggiungimento della parte alta del nostro paese.

Altrettanto importante il momento in cui si è affrontato il tema dell’approvazione del PUC che a breve approderà in Provincia. Un argomento, questo, che rappresenta la vera e propria sfida per stare al passo con le esigenze di coordinamento del nostro territorio.

“Riteniamo che sviluppare una concreta sinergia e fattiva collaborazione tra Istituzioni sia fondamentale nell’interesse del nostro territorio – dichiara il Sindaco Giuseppe Guida – e per questo, l’intera Amministrazione, è convinta di proseguire l’impegno e lavorare affinché si possano creare relazioni in tal senso. Ringraziamo nuovamente il Presidente Strianese per la sua disponibilità e per l’interesse dimostrato a favore della nostra Positano. Un incontro ricco di spunti di riflessioni per sviluppare nuove iniziative da mettere in campo e rendere effettive per la nostra comunità”.

Il Presidente ha altresì parlato delle altre problematiche della Costiera amalfitana sulla viabilità , da Amalfi a Ravello, Chiunzi, ma anche Vietri sul mare che annuncia il rischio di chiusura della S.S. 163 Amalfitana