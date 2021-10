Positano: domani l’ultimo saluto a Fernanda.. Ripartiamo insieme..

Positano saluta Fernanda , oggi i ragazzi del Salvemini a Sorrento in corteo per lei, domani l’abbraccio della cittadina della Costiera amalfitana, dei parenti e degli amici

Ora un finale alla riva,

ora alla terra e alla vita un finale e un addio.

è ora di partire, Viaggiatore, molto per te è ancora in serbo.

Spesso ti sei avventurato abbastanza sui mari,

cautamente incrociando, studiando le carte,

tornando al porto e agli ormeggi,

ma ora ubbidisci al sogno nutrito in segreto,

abbraccia i tuoi amici, lascia tutto in ordine,

per non tornare più al porto e agli ormeggi…

Parti per la tua crociera senza fine, vecchio Marinaio.