Positano, domani alla Chiesa Nuova un momento di preghiera comunitaria per Antonino Coppola

L’intera comunità di Positano continua ad attendere notizie del 23enne Antonino Coppola, scomparso lo scorso 16 settembre a Londra. Da quel giorno molteplici gli appelli lanciati sui social oltre all’interessamento della trasmissione di Rai3 “Chi l’ha visto?” ma Antonino sembra sparito nel nulla. Nessuno a Positano perde la speranza di riabbracciarlo e la sua famiglia continua ad attendere qualche segnalazione che possa far luce sulla misteriosa scomparsa.

E domani, giovedì 28 ottobre, alle ore 19.00 alla Chiesa Nuova ci sarà un momento di preghiera comunitaria per Antonino. Un modo per testimoniare la propria vicinanza alla famiglia del 23enne in questo momento così difficile, certi che la fede possa donare loro la forza di continuare a cercare Antonino senza perdere mai la speranza.

Ricordiamo che Antonino il 16 settembre era in compagnia di un amico ed è stato visto per l’ultima volta a Bow Road. La polizia ha invitato i cittadini a chiamare il 101 se si dovessero avere informazioni, o il 999 se lo si dovesse vedere. Il numero di riferimento per la scomparsa di Antonino è 21MIS028497.