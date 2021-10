Positano, dei fiori per Fernanda sulla strada dell’incidente. Questa notte i vigili a presidiare i semafori. La cittadina della Costiera amalfitana è sotto choc per l’incidente mortale che ha visto coinvolta una studentessa, un dolore terribile per i genitori, per tutta la comunità. La ragazza ha perso la vita mentre stava andando a scuola in uno scontro con un Minivan di un NCC che è stato arrestato dai carabinieri di Amalfi, perchè positivo alla cannabis. Questa notte c’è stato anche un presidio dei vigili urbani, la polizia municipale a controllare se s passava con il rosso ed i tempi dei semafori, contestati dalla cittadinanza da mesi perchè ritenuti a ragione pericolosi . Assurdo il fatto che i lavori dovevano già terminare lo scorso 2 settembre, se i tempi dell’ANAS fossero stati rispettati forse non ci sarebbe stata questa tragedia .